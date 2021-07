Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino diretti da Luca Guadagnino per il video di "Toy Boy" (Di giovedì 1 luglio 2021) Dall’ultimo Festival di Sanremo ad oggi, sono loro – Colapesce (Lorenzo Urciullo) e Dimartino (Antonio Di Martino) – la coppia rivelazione dell’anno. Il loro brano, “Musica Leggerissima”, già certificato triplo Disco di Platino, è stato per 7 settimane consecutive in vetta alla classifica FIMI, dei singoli più venduti, ma adesso, con l’estate appena iniziata, il duo annuncia nuove scintille. Dopo il grande successo del trio formato da Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti per il brano “Mille”, la coppia di cantautori siciliani farà uscire un nuovo brano dal titolo “Toy Boy” (42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondiali: la Signora della musica ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Dall’ultimo Festival di Sanremo ad oggi, sono loro –(Lorenzo Urciullo) e(Antonio Di Martino) – la coppia rivelazione dell’anno. Il loro brano, “Musica Leggerissima”, già certificato triplo Disco di Platino, è stato per 7 settimane consecutive in vetta alla classifica FIMI, dei singoli più venduti, ma adesso, con l’estate appena iniziata, il duo annuncia nuove scintille. Dopo il grande successo del trio formato da Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti per il brano “Mille”, la coppia di cantautori siciliani farà uscire un nuovo brano dal titolo “Toy Boy” (42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondiali: la Signora della musica ...

