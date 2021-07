OPPO RAM+, la nuova soluzione per aumentare le prestazioni degli smartphone (Di giovedì 1 luglio 2021) Il produttore cinese di smartphone OPPO ha annunciato una nuova tecnologia di espansione della RAM per i suoi smartphone della serie Reno5. RAM+, questo il nome della soluzione, è sostanzialmente una funzione ausiliaria che consente agli utenti di convertire temporaneamente una piccola parte della memoria di sola lettura (ROM) del proprio smartphone in memoria virtuale ad accesso casuale (RAM), massimizzando così l’efficienza e le capacità di elaborazione del telefono. Insomma, è come aumentare virtualmente il quantitativo di RAM senza dover toccare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Il produttore cinese diha annunciato unatecnologia di espansione della RAM per i suoidella serie Reno5., questo il nome della, è sostanzialmente una funzione ausiliaria che consente agli utenti di convertire temporaneamente una piccola parte della memoria di sola lettura (ROM) del proprioin memoria virtuale ad accesso casuale (RAM), massimizzando così l’efficienza e le capacità di elaborazione del telefono. Insomma, è comevirtualmente il quantitativo di RAM senza dover toccare ...

Advertising

PlanetR7_ : OPPO svela una tecnologia per rendere i telefoni più veloci e reattivi - SimoneGironi : Ing.Gironi RAM+ di OPPO renderà il vostro smartphone ancora più veloce - TuttoAndroid : OPPO svela una tecnologia per rendere i telefoni più veloci e reattivi - scienceLeMagazi : Smartphone 6.7' Oppo Find X3 Pro 5G - WQHD+, SD 888, 12 Go RAM, 256 Go ( - ChambuuJr : RT @JemsiMunisi: Hizi ndizo bei za hizi Simu Tanzania Oneplus 9 Pro - Milioni 2.3 OPPO Find X3 - Milioni 3.3 Xiaomi Mi 11 Ultra - Milioni… -