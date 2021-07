Oms su casi Covid-19 in Europa: “Aumentati del 10% e copertura vaccinale insufficiente”. Sugli Europei: “Migliorare monitoraggio” (Di giovedì 1 luglio 2021) I casi Covid-19 in Europa hanno ripreso a salire dopo due mesi di calo. A dichiararlo è l‘Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha parlato anche di rischio di una nuova ondata “a meno che non rimaniamo disciplinati”. Secondo l’Oms la scorsa settimana “il numero di casi è aumentato del 10% a a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni” ha detto il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge in conferenza stampa. La copertura vaccinale contro il Covid-19 in Europa è ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) I-19 inhanno ripreso a salire dopo due mesi di calo. A dichiararlo è l‘Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha parlato anche di rischio di una nuova ondata “a meno che non rimaniamo disciplinati”. Secondo l’Oms la scorsa settimana “il numero diè aumentato del 10% a a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni” ha detto il direttore regionale dell’Oms per l’, Hans Kluge in conferenza stampa. Lacontro il-19 inè ancora ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10%, rischio di una nuova ondata #oms - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10% dopo due mesi di calo - youfullwellness : #yourfullwellness Oms Europa, casi in aumento del 10% dopo due mesi di calo - statodelsud : Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10% dopo due mesi di calo - Pino__Merola : Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10% dopo due mesi di calo -