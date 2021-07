Oms, portata terza ondata Covid in Africa senza precedenti (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Covid si sta diffondendo in Africa a un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede: sono sei settimane consecutive che i contagi salgono, crescendo di un quarto ogni 7 giorni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilsi sta diffondendo ina un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede: sono sei settimane consecutive che i contagi salgono, crescendo di un quarto ogni 7 giorni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Oms: Covid in Africa dilaga senza precedenti. Ma anche l'Europa rischia una nuova ondata #ANSA - QuinziUgo : RT @DanieleDann1: ?? #Oms: La terza ondata di #Covid in #Africa è senza precedenti. La variante #Delta prende sempre più piede. Contagi su d… - AnaTijigirl : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms: Covid in Africa dilaga senza precedenti. Ma anche l'Europa rischia una nuova ondata #ANSA - iggyHT : RT @Natasha12834: [Tutto bene, dai] Oms: terza ondata Covid in Africa è senza precedenti. - giornaleradiofm : Approfondimenti: Oms, portata terza ondata Covid in Africa senza precedenti: (ANSA) - KINSHASA, 01 LUG - Il Covid s… -