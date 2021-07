Oms, allarme sull’Africa: “Velocità e portata della terza ondata causa variante Delta sono senza precedenti” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Europa è alle prese con l’aumento dei contagi, e le polemiche rispetto alla diffusione del virus durante l’europeo di calcio itinerante. Ma a sollevare preoccupazioni è anche la situazione in Africa, dove solo 1,2% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. L’allarme arriva direttamente dall’Oms, che spiega come nel continente la variante Delta stia prendendo sempre più piede: sono sei settimane consecutive che i casi salgono, crescendo del 25% ogni 7 giorni fino a raggiungere i 202mila della settimana scorsa e i decessi hanno subito un balzo del 15% in 38 paesi africani (in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Europa è alle prese con l’aumento dei contagi, e le polemiche rispetto alla diffusione del virus durante l’europeo di calcio itinerante. Ma a sollevare preoccupazioni è anche la situazione in Africa, dove solo 1,2%popolazione ha completato il ciclo vaccinale. L’arriva direttamente dall’Oms, che spiega come nel continente lastia prendendo sempre più piede:sei settimane consecutive che i casi salgono, crescendo del 25% ogni 7 giorni fino a raggiungere i 202milasettimana scorsa e i decessi hanno subito un balzo del 15% in 38 paesi africani (in ...

Advertising

voceditalia : L’allarme dell’Oms: l’Europa rischia una nuova ondata - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Mentre l'Oms lancia l'allarme per la crescita dei contagi in Europa causa varianti, l'Agenzia Europea del Farmaco assicura che… - Martina95190659 : RT @autocostruttore: L'autunno porterà la quarta ondata di covid in Europa. L'allarme dell'Oms - infoitsalute : “La pandemia non è finita, in autunno arriverà la quarta ondata”: la previsione dell’Oms mette in allarme l’Europa - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: TIRA ARIA DI NUOVA ONDATA - L'OMS SUONA L'ALLARME: I CASI IN EUROPA SALGONO DOPO 10 SETTIMANE... -