Oliver Stone | «Ritroviamo il senso dell’umorismo»

(Di giovedì 1 luglio 2021) A Oliver Stone non è mai interessato cavalcare l’onda del consenso e della notorietà facile. Ce lo ha dimostrato negli anni Ottanta, quando ha scelto di affrontare coraggiosamente un tema, quello della guerra del Vietnam, che il cinema aveva sempre addolcito per allinearsi alla propaganda governativa, e ancora di più nel 2017, quando ha deciso di realizzare un documentario di quattro ore su Vladimir Putin dissezionandolo come una rana da laboratorio, cercando di andare oltre la superficie per poi inimicarsi buona parte della critica statunitense che non aveva idea se considerare il suo esperimento come un punto massimo dell’informazione libera o come il corpo del reato di alto tradimento. La cosa bella di Stone rimane, comunque, aver raggiunto un’età (74 anni) e uno status symbol (2 Oscar, 4 Golden Globe, un Leone e un Orso d’Argento, un Bafta, due Indipendent Spirit Awards e chi più ne ha più ne metta) che gli permettono di dire quello che pensa senza preoccuparsi del giudizio degli altri, che sia della stampa o dei colleghi.