(Di giovedì 1 luglio 2021) Wellington, 1 lug. (Adnkronos) -hato la suadidalledia causa delle restrizioni di-19. Lo ha annunciato il comitato olimpico del paese. La nazione del Pacifico ha 11 atleti qualificati per competere ai giochi che iniziano il 23 luglio, ha detto il presidente dellaAssociation of Sports Patrick Fepulea'i. Il governo diha stabilito che tre sollevatori di, che hanno sede a, non sarebbero più in grado di ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Samoa ritira squadra sollevamento pesi da Tokyo per i timori del covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Samoa

SassariNotizie.com

Tokyo, 01 lug 05:31 -ha deciso di non inviare alcuna delegazione alleestive di Tokyo, in considerazione dei rischi posti dalla pandemia di coronavirus.......nella categoria di sollevamento pesi femminile per la squadra neozelandese alledi Tokyo ... l'ex maratoneta Paula Radcliffe, la tennista Martina Navratilova, l'ex giocatore di rugby...Wellington, 1 lug. (Adnkronos) – Samoa ha ritirato la sua squadra di sollevamento pesi dalle Olimpiadi di Tokyo a causa delle restrizioni di Covid-19. Lo ha annunciato il comitato olimpico del paese.Samoa ha deciso di non inviare alcuna delegazione alle Olimpiadi estive di Tokyo, in considerazione dei rischi posti dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce la stampa giapponese. La decisione del ...