O TI VACCINI O RESTI SENZA LAVORO! 115 Operatori Sanitari altoatesini a Casa per la "Mannaia" Cartabia pro-Business Gates (Di giovedì 1 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Da oggi, giovedì primo luglio, 115 Operatori Sanitari dell'Alto Adige sono SENZA stipendio costretti a rimanere a Casa perché, pur di difendere il loro diritto alla libera scelta delle cure Sanitarie garantito dalla Costituzione Italiana, hanno deciso di non accettare la somministrazione dei 4 VACCINI sperimentali antiCovid-19, ritenuti pericolosi persino da autorevoli ricerche accademiche ignorate dal mainstream mediatico-politico. La notizia, divenuta già nelle scorse settimane oggetto di un intenso dibattito, ...

