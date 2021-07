Nuove ricerche a proposito dell’Inquisizione e gli ebrei (Di venerdì 2 luglio 2021) Il rapporto fra Inquisizione e comunità ebraiche è a suo modo paradossale: in teoria, gli ebrei non avrebbero dovuto esser soggetti al tribunale dell’Inquisizione, che si occupava di eretici ed eresia, considerata un’errata interpretazione della fede, e in quanto tale cosa interna al cristianesimo. Tuttavia, già nel corso del Medioevo la situazione era ben diversa: l’istituzione era attiva dal XIII secolo, e già nel corso del successivo gli inquisitori cominciarono a preoccuparsi sia degli scritti in cui gli ebrei attaccavano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 luglio 2021) Il rapporto fra Inquisizione e comunità ebraiche è a suo modo paradossale: in teoria, glinon avrebbero dovuto esser soggetti al tribunale, che si occupava di eretici ed eresia, considerata un’errata interpretazione della fede, e in quanto tale cosa interna al cristianesimo. Tuttavia, già nel corso del Medioevo la situazione era ben diversa: l’istituzione era attiva dal XIII secolo, e già nel corso del successivo gli inquisitori cominciarono a preoccuparsi sia degli scritti in cui gliattaccavano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

