Nuova musica degli Iron Maiden in arrivo: gli indizi lanciati da Bruce Dickinson (Di giovedì 1 luglio 2021) Nuova musica degli Iron Maiden in arrivo? Il frontman Bruce Dickinson non lo nega, e lo fa ai microfoni dell’emittente Sky News. Dopo aver lanciato il sasso nasconde parzialmente la mano, e i fan sul web si sbizzarriscono per dare la caccia all’indizio. L’indizio di Bruce Dickinson Bruce Dickinson è stato recentemente intervistato da Kay Burley di Sky News. Per l’occasione ha parlato di “alcuni piani segreti” che presto vedranno la luce, ma ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)in? Il frontmannon lo nega, e lo fa ai microfoni dell’emittente Sky News. Dopo aver lanciato il sasso nasconde parzialmente la mano, e i fan sul web si sbizzarriscono per dare la caccia all’o. L’o diè stato recentemente intervistato da Kay Burley di Sky News. Per l’occasione ha parlato di “alcuni piani segreti” che presto vedranno la luce, ma ...

RadioR101 : #R101News: 'Un altro ballo' è la nuova canzone di #FredDePalma e #Anitta, in uscita il 25 giugno ????? - TizianoFerro : Sta arrivando nuova musica e nuova bellezza. Vi presento #imensiar ?? Ho conosciuto Imen tramite Billy Mann, un amic… - jigg_o : A giudicare dalla musica che mi arriva in camera direi che c’è una nuova gay in zona - deaadddddd : quanto è bello scoprire nuova musica - notmycupoftears : Sam Fender sta per uscire nuova musica non mi pare vero -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova musica Myss Keta in concerto a Torino: scaletta e info ... dalla prossima, a Padova il 30 luglio al Parco Della Musica, all'ultima, ad Empoli il 28 Agosto al ... La nuova setlist è molto più ricca di quella riportata, proposta nell'autunno 2019. Botox Burqa di ...

Anche Ed Sheeran è un fan di Olivia Rodrigo: 'È la nuova Avril Lavigne' In molti hanno espresso via Twitter il proprio dissenso, come questa utente che scrive "Il mondo vuole un'unica artista donna e che tutte le altre siano la nuova versione della stessa artista ...

Damon Albarn: “Presto nuova musica dai Gorillaz, coi Blur stiamo discutendo la reunion” Deer Waves Locomotive Jazz Festival: l’appuntamento musicale più atteso del Salento Dal 29 luglio al 5 agosto, torna il Locomotive Jazz Festival , l’appuntamento musicale più atteso del Salento, con oltre 20 concerti sparsi in 7 giorni. Tra i nomi più attesi di questa XVI^ edizione c ...

Fiera del Disco al Castello Volante di Corigliano Sabato 3 e domenica 4 luglio ( dalle 17:30 - ingresso libero - info e prenotazione spazi 3331803375) al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, torna la “ Fiera del disco ”. D ...

