Nuoto di fondo | Olimpiadi Tokyo 2021 | i qualificati dell’Italia e il confronto con Rio 2016

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ledisono sempre più vicine e la Nazionale italiana didisarà tra le squadre che vorrà lasciare un impronta. Saranno tre gli atleti a rappresentare il Bel Paese: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni. Bruni rappresenterà l’anello di congiunzione, lei capace di aggiudicarsi l’argento in quell’arrivo assai concitato nella 10 km delle acque brasiliane. Solo una prova a disposizione dei fondisti e così, dopo che a Rio de Janeiro erano stati Simone Ruffini e Federico Vanelli a nuotare per il tricolore, le prospettive per questi Giochi si sono decisamente alzare con l’inserimento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto fondo

... come quando ha attraversato alo Stretto di Messina o ha girato l'Italia in camper. Un ... C'è chi nelle parole di Grillo legge un tentativo di ricucire con Conte, dicendo che innon aveva ...... la Gara Nazionale di Waterbike (16 - 17 luglio) e la Gara Internazionale didi 15 km del GranItalia.A meno di un mese da oggi avrà inizio la XXXII edizione dei Giochi Olimpici. Come avviene sin dalla loro prima edizione dei Giochi moderni, anche il nuoto fa ...Fatti e non narrativa. La Nazionale italiana di nuoto partirà alla volta di Tokyo, sede degli imminenti Giochi Olimpici, per confrontarsi con il meglio possibile e comprendere se e quanto il proprio l ...