Nuotatore maltese da record | 52 ore e 125 km nel Mediterraneo

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Un atletae attivista contro l'inquinamento ha nuotato per i libri dei, avendo completato una nuotata di 125,6 chilometri nel Mar. Neil Agius ha nuotato per più di 52 ore consecutive durante la traversata dall'isola italiana di Linosa all'isoladi Gozo, che ha raggiunto mercoledì in tarda serata tra gli applausi di amici, familiari e spettatori. Se ratificato, batterà ilmondiale di 124,4 km stabilito da Chloe McCardel nel 2014. Inizialmente Agius aveva pianificato di nuotare per più di 130 km, ma il mare mosso lo ha costretto a cambiare rotta. Ha ...

Il fondista Neil Agius cercher di realizzare un impresa che non mai stata fatta prima. Prevede di ... per sensibilizzare alla lotta ai rifiuti di plastica in mare perch la sfida di un... (Adnkronos) - Un atleta maltese e attivista contro l'inquinamento ha nuotato per i libri dei record, avendo completato una nuotata di 125,6 chilometri nel Mar Mediterraneo. Neil Agius ha nuotato per p ... Un'altra incredibile sfida da record mondiale è stata compiuta del nuotatore maltese Neil Agius. Nella notte del 30 giugno, alle 22 circa, è arrivato a Xlendi Bay nell'Isola di Gozo a Malta, ed è stat ...