Nuotatore maltese da record | 52 ore e 125 km nel Mediterraneo

(Di giovedì 1 luglio 2021) Un atletae attivista contro l’inquinamento ha nuotato per i libri dei, avendo completato una nuotata di 125,6 chilometri nel Mar. Neil Agius ha nuotato per più di 52 ore consecutive durante la traversata dall’isola italiana di Linosa all’isoladi Gozo, che ha raggiunto mercoledì in tarda serata tra gli applausi di amici, familiari e spettatori. Se ratificato, batterà ilmondiale di 124,4 km stabilito da Chloe McCardel nel 2014. Inizialmente Agius aveva pianificato di nuotare per più di 130 km, ma il mare mosso lo ha costretto a cambiare rotta. Ha fatto una pausa ...