Nulla da fare per Britney Spears: respinta la richiesta, la tutela legale resta al padre (Di giovedì 1 luglio 2021) Il tribunale di Los Angeles non ha accolto la richiesta dell’artista Non finisce l’agonia di Britney Spears. Nemmeno il movimento #FreeBritney e i mille messaggi di sostegno sono bastati a far cambiare idea al giudice. La tutela legale dell’artista rimane infatti nelle mani del padre James che dal 2008, a seguito di un crollo mentale della cantante ne gestisce tutti gli aspetti della vita. Rimane quindi, quello che in America viene chiamato, conservatorship strumento che permette al tutore legale di occuparsi anche del patrimonio. Dal 2019 è però iniziata ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Il tribunale di Los Angeles non ha accolto ladell’artista Non finisce l’agonia di. Nemmeno il movimento #Freee i mille messaggi di sostegno sono bastati a far cambiare idea al giudice. Ladell’artista rimane infatti nelle mani delJames che dal 2008, a seguito di un crollo mentale della cantante ne gestisce tutti gli aspetti della vita. Rimane quindi, quello che in America viene chiamato, conservatorship strumento che permette al tutoredi occuparsi anche del patrimonio. Dal 2019 è però iniziata ...

Advertising

borghi_claudio : Ma pensa! Qualche commentatore sta cominciando ad avere il lieve sospetto che le svolte moderate non servano a null… - CarloCalenda : Io non ho ancora sentito fare da Michetti “Caput Mundi” una proposta. Ma una. Se gli elettori di destra voteranno p… - CarloCalenda : Fare politica in modo serio ha un costo. Sostenerci invece non ti costa nulla. Dona il tuo 2x1000 ad @Azione_it con… - 361_magazine : #BritneySpears: nulla da fare la tutela al padre #FreeBritney - trashdiamici : RT @sangioegiusupp: posso dire? stanno unendo le due cose che amano fare, lui cantare, lei ballare in un solo video. è un modo per far eme… -