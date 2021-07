(Di giovedì 1 luglio 2021)(1890 – 1902) è unadei nostri tempi che si distinse per la sua integrità, purezza e capacità di perdono.nasce a Corinaldo in provincia di Ancona il 16 ottobre 1890. A soli 11 anni venne insidiata da un ragazzo di 18 anni che, invaghito della bambina, tentò di farle L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

zazoomblog : Novena a Santa Maria Goretti per chiedere una grazia – 5° giorno - #Novena #Santa #Maria #Goretti - KattInForma : Novena a Santa Maria Goretti per chiedere una grazia – 5° giorno - KattInForma : Potente novena a Santa Veronica Giuliani – secondo giorno - TempoPreghiera : Secondo giorno della novena a Santa Veronica Giuliani - TempoPreghiera : Quinto giorno della novena a Santa Maria Goretti -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

LameziaInforma

Inoltre giorno 7 Luglio, inizio della, sarà celebrata la memoria della B. V. Maria Madre ... giorno 12 Luglio sarà celebrata la memoria dei coniugi Santi Luigi e Azelia Martin, genitori di..."Marietta: testimone di vita vera, di amore pieno". Questo il filo conduttore delladi preparazione alla festa patronale in onore diMaria Goretti, che si celebra il 6 luglio, iniziata ieri sera nella parrocchia a lei dedicata, e che parte dalla riflessione di papa ...Santa Maria Goretti (1890 - 1902) è una Santa dei nostri tempi che si distinse per la sua integrità, purezza e capacità di perdono.Preghiamo per nove giorni consecutivi la novena a Santa Veronica Giuliani, che papa Pio IX definì: "Non una santa ma un gigante di santità".