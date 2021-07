“Non sono la Malika che cercate!”, Malika Ayane sommersa dagli insulti interviene sui social (Di giovedì 1 luglio 2021) Il nome di Malika Chalhy è ormai sulla bocca di tutti da un paio di giorni. La cantante Malika Ayane, in queste ore, ha dovuto fare delle precisazioni tramite social dopo essere stata sommersa dagli insulti per il caso di omonimia. Malika Ayane sommersa dagli insulti interviene sui social Cari fulmini di guerra che mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 luglio 2021) Il nome diChalhy è ormai sulla bocca di tutti da un paio di giorni. La cantante, in queste ore, ha dovuto fare delle precisazioni tramitedopo essere stataper il caso di omonimia.suiCari fulmini di guerra che mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

malikayane : Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia p… - stanzaselvaggia : Se un immigrato delinque, gli immigrati sono delinquenti, buttiamo la chiave. Se una guardia carceraria delinque è… - CottarelliCPI : Il cashback non è mai stato una misura contro l'evasione (era troppo costoso per questo fine). Il cashback era una… - c_carlyalberti : RT @MyssChega: Io non so come commentare niente, le canzoni, il duetto, Gaia con la bandiera, tutto, non so come commentare niente non sono… - thisissofi_ : @ShiivaShantii @Rosskitty77 @CR73Arezzo È irrispettoso nei confronti di chi glieli ha donati. Perché c’è gente che… -