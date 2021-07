Non solo Mercedes, coi fondi raccolti Malika ha comprato anche una cane da 2.500 euro: “È un bene di prima necessità” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Malika? Non l’avevo riconosciuta quando è venuta in allevamento, ma poi ho capito. Ha comprato il cane più caro”. Simone ha un allevamento a Firenzuola, provincia di Firenze, e a maggio ha venduto un French Bulldog a Malika Chakly. “Non sono cani per tutte le tasche, qui poi vendiamo i migliori. Ha speso 2.470 euro, ha pagato lei con due bonifici uno il 15 maggio e l’altro il 21”. Simone confessa di essere rimasto stupito quando ha scoperto chi fosse Malika perché se la ricorda con una Mercedes nuova di zecca e, soprattutto, perché quando il cane ha avuto ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) “? Non l’avevo riconosciuta quando è venuta in allevamento, ma poi ho capito. Hailpiù caro”. Simone ha un allevamento a Firenzuola, provincia di Firenze, e a maggio ha venduto un French Bulldog aChakly. “Non sono cani per tutte le tasche, qui poi vendiamo i migliori. Ha speso 2.470, ha pagato lei con due bonifici uno il 15 maggio e l’altro il 21”. Simone confessa di essere rimasto stupito quando ha scoperto chi fosseperché se la ricorda con unanuova di zecca e, soprattutto, perché quando ilha avuto ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - Agenzia_Ansa : M5s, il post di Beppe Grillo 'non è' una delusione 'solo per me'. 'Questa svolta autarchica credo sia una mortifica… - Assolombarda : Oggi #1luglio, ore 11:00 | Assemblea Generale #Assolombarda2021 È tempo di cambiare e lavorare per innovare, rinasc… - Jaki1811 : RT @fiorellasablone: Papà Özgür.... E pensare che se solo non fosse stata interrotta la serie... #MrWrongMagnetic - stanaccountsg : RT @allofmehs: Fals0 a noi di quello che dice sangiovanni non interessa hai capito fregatene vola solo e pubblica -