Non solo centro ma anche periferia: all’ARENA TAN di Piscinola con Musica, Danza e Teatro (Di giovedì 1 luglio 2021) Non solo al centro ma anche in periferia, esattamente all’ARENA TAN di Piscinola, questo mese di luglio che si presenta bollente dal punto di vista meteorologico, risulta anche ricco di iniziative di Musica, Danza e Teatro all’aperto. In queste calde serate l’opportunità per riprendere la vita sociale e culturale, interrotta per un lungo periodo a causa della pandemia, ci è offerta dallarassegna estiva del Teatro Area Nordche ha debuttato lo scorso 4 giugno. “E’ assolutamente necessario per gli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Nonalmain, esattamenteTAN di, questo mese di luglio che si presenta bollente dal punto di vista meteorologico, risultaricco di iniziative diall’aperto. In queste calde serate l’opportunità per riprendere la vita sociale e culturale, interrotta per un lungo periodo a causa della pandemia, ci è offerta dallarassegna estiva delArea Nordche ha debuttato lo scorso 4 giugno. “E’ assolutamente necessario per gli ...

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - Agenzia_Ansa : M5s, il post di Beppe Grillo 'non è' una delusione 'solo per me'. 'Questa svolta autarchica credo sia una mortifica… - ladyonorato : #Pantelleria è isolata nelle telecomunicazioni per un cavo tranciato, danni enormi per turismo e non solo. Serve in… - gjrlalmightyy : RT @spillailgossip: l'Italia non è un paese maschilista ma il 31,5% delle donne italiane ha subito violenza,l'84% delle italiane ha subito… - VincenzaSMF : RT @Letargo6: ANCHE: LE TARANTELLE STANNO PORTANDO L'UMANITA' ALLO SFACELO, I BAMBINI IN PARTICOLAR MODO. TARANTELLARE CON LA MAFIA LA FA S… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Perché non si è mai troppo vecchi per viaggiare Come organizzare un viaggio se sei anziano L'età è solo un numero che non pregiudica la possibilità di viaggiare e divertirsi. È più una questione di capacità fisiche e, in una certa misura, mentali.

DAX: compratori reagiscono sui supporti ... con il principale indice di Borsa tedesco che non è riuscito ad oltrepassare l'ultimo ostacolo ... Solo una rottura di tale livello darebbe ai venditori l'opportunità di tornare in vantaggio puntando ...

Notti bianche del Cinema in Cineteca non solo Truffaut Metro Assegno per i figli dal 1° luglio, il check up per i professionisti Per la prima volta anche i professionisti con Isee familiare sotto i 50mila euro potranno chiedere all’Inps l’integrazione per i minorenni ...

AMD Radeon PRO, disponibili i driver 21.Q2 per le schede video professionali AMD ha reso disponibili i nuovi driver Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2 per le schede video destinate alle workstation. Prestazioni migliori e ottimizzazioni si uniscono al supporto per la nuo ...

Come organizzare un viaggio se sei anziano L'età èun numero chepregiudica la possibilità di viaggiare e divertirsi. È più una questione di capacità fisiche e, in una certa misura, mentali.... con il principale indice di Borsa tedesco cheè riuscito ad oltrepassare l'ultimo ostacolo ...una rottura di tale livello darebbe ai venditori l'opportunità di tornare in vantaggio puntando ...Per la prima volta anche i professionisti con Isee familiare sotto i 50mila euro potranno chiedere all’Inps l’integrazione per i minorenni ...AMD ha reso disponibili i nuovi driver Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q2 per le schede video destinate alle workstation. Prestazioni migliori e ottimizzazioni si uniscono al supporto per la nuo ...