Nomi e ‘faccende’ | Alessia Marcuzzi | perché lascia Mediaset dopo 25 anni Cosa c’è dietro

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 1 luglio 2021) La notizia sull’abbandono dida parte di, nelle ultime ore, ha generato non poco scalpore e vari dubbi nel pubblico e nel mondo del gossip. Il sofferto, quanto forse liberatorio, discorso fatto a riguardo dalla stella della televisione in realtà non faceva una piega.oltre 25di successi la voglia di volgere lo sguardo altrove è più che comprensibile. Soddisfazioni, incredibili guadagni, traguardi ben superati: una pausa ci sta. Ma seci fosse altro? Rileggendo attentamente il post pubblicato da...