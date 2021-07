Noemi ancora più tonica questa estate | soddisfatta e sexy conquista un’altra cover

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 luglio 2021)copertina e su Grazia appare. E’ felicee ammette che prima pensava che una brava artista non dovesse dare così importanza al fisico, all’aspetto esteriore. E’ sempre soggettivo, non per tutti vale la stessa teoria ma è importante sentirsi bene con se stesse e prima per lei non era così semplice. Adesso è tutto in armonia, non è stato semplice ma il risultato le piace, si sente bella e si sente bene. Ha un nuovo corpoe lo hato a 39 anni, adesso desidera esaltarlo e ...