“No ai diktat Ue su educazione e Lgbt”. Il ministro della Giustizia ungherese risponde a Bruxelles (Di giovedì 1 luglio 2021) Budapest, 1 lug – “No ai diktat Ue su educazione dei figli e Lgbt“: il ministro della Giustizia dell’Ungheria risponde a Bruxelles. “Nessuno dovrebbe permettere di forzare i genitori ungheresi ad accettare che i loro figli possano ricevere un’educazione sessuale senza il loro esplicito consenso“, scrive Judit Varga nella lettera di risposta alla Commissione Ue sulla legge ungherese in difesa dei minori. “No a diktat Ue su Lgbt e educazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Budapest, 1 lug – “No aiUe sudei figli e“: ildell’Ungheria. “Nessuno dovrebbe permettere di forzare i genitori ungheresi ad accettare che i loro figli possano ricevere un’sessuale senza il loro esplicito consenso“, scrive Judit Varga nella lettera di risposta alla Commissione Ue sulla leggein difesa dei minori. “No aUe su...

