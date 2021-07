Advertising

quattroruote : Confermando le indiscrezioni degli ultimi mesi, la #Nissan ha presentato un piano di investimenti per sostenere la… - viaggiareonthe1 : Nissan - A Sunderland una nuova crossover elettrica - HDmotori : Nissan, nuovo crossover elettrico e una Gigafactory a Sunderland - motorionline : #Nissan costruirà una #gigafactory a #Sunderland, nel Regno Unito -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Sunderland

Questo piano di sviluppo è frutto della collaborazione congiunta tra, Envision AESC e il comune di. L'iniziativa avrà un importante impatto anche dal punto di vista dell'occupazione ...... con 7 anni di anticipo rispetto al bando ai motori termici che in Inghilterra avverrà nel 2030', ha detto in collegamento dail Chief Operating Officer di, Ashwani Gupta. Nel ...Nuovo segnale positivo per l'economia britannica e per le prospettive dell'industria dell'auto nel Regno Unito dopo gli allarmi dei mesi scorsi sul dopo Brexit in parte rientrati grazie all'accordo di ...La casa giapponese lancia il programma EV36Zero che prevede anche una fabbrica di batterie ed è stato annunciato proprio in concomitanza col 35o anniversario dello storico sito produttivo britannico.