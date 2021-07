Nintendo respinge l’accusa di aver usato lavoro forzato nelle fabbriche dei suoi prodotti – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

zazoomblog : Nintendo respinge l’accusa di aver usato lavoro forzato nelle fabbriche dei suoi prodotti – NotiziaVideogiochi per… - Asgard_Hydra : Nintendo respinge l'accusa di aver usato lavoro forzato nelle fabbriche dei suoi prodotti - -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo respinge

Multiplayer.it

Se l'avversario è lontano lo, mentre se è vicino lo stordisce. Non può fare nulla agli ... Ultimate Kazuya è stato introdotto da Sakurai nello spezzone dell'ultimoDirect dedicato a ...... PC via Steam Disponibilità: 25 marzo 2021 su PC via Steam, TBA suSwitch, PlayStation 4, ... come ad esempio, un colpo chelontano gli avversari o un freeze momentaneo delle creature. ...Nintendo, per bocca del suo presidente Shuntaro Furukawa, ha respinto l'accusa di aver usato lavoro forzato nelle fabbriche che producono i suoi prodotti.. Nintendo, per bocca del suo presidente ...Tutti i videogiochi in uscita a luglio tra The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Monster Hunter Stories 2, Microsoft Flight Simulator, Death's Door, The Ascent e l'italianissimo Vesper.