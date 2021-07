NFT | Twitter ne regala 140 ai suoi utenti mentre Katy Perry si lancia nel businessHDblog it

Advertising

juventusfc : ? Tra due giorni al via l'asta per il primo #JuventusNFT! Chi si aggiudicherà l'NFT riceverà anche la maglia fis… - HDblog : NFT, Twitter ne regala 140 ai suoi utenti mentre Katy Perry si lancia nel business - MilanoFinanza : MF Digital Week: Nft, a scuola di arte digitale - Bitpanda_IT : .@Twitter sta regalando 140 NFT, ma perché dovresti volerne uno? Te spieghiamo qui: - hya139 : @lamont_hamilton - Vietnam #NFT talk: -

Ultime Notizie dalla rete : NFT Twitter

Punto Informatico

Ancheentra nel mondo degli, quasi in contemporanea con l'incredibile vendita del codice sorgente del web per 5,4 milioni di dollari . Il social network nella giornata di ieri ha annunciato e ......digitale più costosa mai pagata per unè Everydays: The First 5000 Days dell'artista digitale Beeple , battuta all'asta per 69 milioni di dollari . Anche Jack Dorsey , CEO e fondatore di, ...Twitter regala 140 NFT mentre Katy Perry entra nel mondo dei collezionabili digitali grazie alla collaborazione con Theta Labs.Twitter ha comunicato che gli utenti possono utilizzare esclusivamente una security key per accedere all'account Twitter con la funzionalità 2FA.