Nek | “Un’estate normale” tra tour estivo e televisione | oggi ospite live di Claudia Rossi e Andrea Conti

Si intitola "Un'estate normale" il nuovo singolo di Nek che torna ad un anno di distanza dal suo ultimo progetto discografico. L'artista è ospite giovedì 1 luglio – poche ore prima della partenza del suo tour – al talk "Programma", condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti dalle 15 in diretta streaming su Facebook e YouTube FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano. Dal 2 luglio Nek parte da Bellaria con un tour speciale chitarra e voce in tutta Italia mentre il 12 settembre su Rai Uno condurrà dalle ore 16 lo Speciale legato ai Music Awards.

