Nedved, Dybala? In costante contatto per rinnovare (Di giovedì 1 luglio 2021) "Dybala è un giocatore all'ultimo anno di contratto, Cherubini se ne sta occupando e sta in contatto con il giocatore: si sta preparando a Miami per rientrare tra i primi perché non ha fatto la Coppa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) "è un giocatore all'ultimo anno di contratto, Cherubini se ne sta occupando e sta incon il giocatore: si sta preparando a Miami per rientrare tra i primi perché non ha fatto la Coppa ...

Nedved, Dybala? In costante contatto per rinnovare
ANSA Nuova Europa Jul 1, 2021, 4:21 PM GMT+2
Dopo la deludente stagione passata, in casa Juventus si è sentita l'esigenza di un cambiamento. Per il momento, il rinnovamento bianconero ha coinvolto solo l'assetto societario, con l'addio di Fabio ...

Juventus, Cherubini si presenta: “Sul mercato coglieremo le opportunità" Dopo dieci anni nel mondo Juventus, Cherubini arriva a guidare la prima squadra Come il primo giorno di scuola o quasi. Fabrizio Cherubini dopo 10 anni nella Juventus è arrivato a guidare la prima squ ...

