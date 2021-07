Né omofobia né bullismo: forse un ricatto sessuale dietro il suicidio del ragazzo gay di Torino (Di giovedì 1 luglio 2021) Un 18enne che preferisce farsi maciullare dalle rotaie di un treno piuttosto che guardare avanti con la forza dei suoi anni, non è solo una tragica notizia. È un fallimento. Peggio ancora se la sua morte viene issata come una bandiera sotto cui arruolare il solito esercito di pataccari in servizio h 24. “Orlando Merenda si è ucciso perché gay” o “perché bullizzato” e quindi “istigato al suicidio perché non resisteva alla propria omosessualità“. Quante volte l’abbiamo sentito dire in tv in questi ultimi giorni? Ma non perché, tra una cosa e l’altra, la società (ma esiste ancora?) riflettesse sul destino di questo ragazzo. Figuriamoci. Orlando Merenda ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Un 18enne che preferisce farsi maciullare dalle rotaie di un treno piuttosto che guardare avanti con la forza dei suoi anni, non è solo una tragica notizia. È un fallimento. Peggio ancora se la sua morte viene issata come una bandiera sotto cui arruolare il solito esercito di pataccari in servizio h 24. “Orlando Merenda si è ucciso perché gay” o “perché bullizzato” e quindi “istigato alperché non resisteva alla propria omosessualità“. Quante volte l’abbiamo sentito dire in tv in questi ultimi giorni? Ma non perché, tra una cosa e l’altra, la società (ma esiste ancora?) riflettesse sul destino di questo. Figuriamoci. Orlando Merenda ...

Agenzia_Ansa : La procura di Torino indaga sulla morte di un diciottenne che domenica scorsa sui è suicidato gettandosi sotto un t… - Corriere : Orlando, suicida sotto un treno. Gli amici: «Deriso perché gay». Indagine per bullismo e omofobia - stanzaselvaggia : Sempre che ci sia UN movente e che non sia un problema di concause. O di depressione. O di bullismo/omofobia, per c… - piero636 : RT @Gianmar26145917: Cade l'ipotesi di #omofobia e bullismo per il suicidio di #OrlandoMerenda, il 18enne torinese che si è gettato sotto u… - HanonBestGirl : RT @ohangiedon: Sì, sono questi i contenuti educativi che meriteremmo e invece ci ritroviamo famiglie che compiono abusi verso i figli, mog… -