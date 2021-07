Nasce Qvc Beyond, non solo shopping ora anche format informazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via un nuovo progetto firmato Qvc: dal 1° luglio va in onda Qvc Beyond, un innovativo format multicanale di informazione che raccoglie una ricca serie di contenuti audio e video sviluppati per coinvolgere i clienti e il pubblico di Qvc Italia nel celebrare storie di empowerment e resilienza. Da una ricerca condotta da Qvc sui propri clienti, il 68% ritiene importante che un brand si impegni rispetto ai temi dell’empowerment e l’80% percepisce Qvc come attenta a questo argomento. Con una vasta e affezionata community di clienti che da sempre rappresenta il punto di riferimento per ogni iniziativa del brand, Qvc ha scelto dunque di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via un nuovo progetto firmato Qvc: dal 1° luglio va in onda Qvc, un innovativomulticanale diche raccoglie una ricca serie di contenuti audio e video sviluppati per coinvolgere i clienti e il pubblico di Qvc Italia nel celebrare storie di empowerment e resilienza. Da una ricerca condotta da Qvc sui propri clienti, il 68% ritiene importante che un brand si impegni rispetto ai temi dell’empowerment e l’80% percepisce Qvc come attenta a questo argomento. Con una vasta e affezionata community di clienti che da sempre rappresenta il punto di riferimento per ogni iniziativa del brand, Qvc ha scelto dunque di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Qvc Nasce Qvc Beyond, non solo shopping ora anche format informazione Paolo Penati, Ceo di Qvc Italia, afferma: "Qvc Beyond conferma la nostra volontà di rafforzare l'impegno di Qvc. Il nostro scopo va oltre lo shopping, connettiamo le persone. Ma queste relazioni ...

Qvc, tra tv e digital per uno shopping sempre più multimediale 'Qvc oggi si è evoluta rispetto a oltre trenta anni quando è nata', ha raccontato Paolo Penati, ceo di Qvc Italia: 'Nasce negli Stati Uniti con una connotazione televisiva perché quella era l'...

