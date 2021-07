Nasce ‘Femministi’, scuola politica di parità per dirigenti uomini (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Una scuola di formazione politica per la parità di genere rivolta a dirigenti politici uomini. Nasce a Roma “Femministi! – Laboratorio per un altro genere di politica”, promossa e sostenuta da +Europa con i fondi del 2×1000 e partecipata, per ora, anche da PD, Azione, Verdi, Volt, Italia Viva, M5S e Lista Sala. L’iniziativa fa seguito alla prima esperienza varata lo scorso anno da +Europa, dal titolo “Prime Donne”, che aveva formato 23 aspiranti leader politiche. Il primo ciclo di due lezioni si terrà a Roma a partire da domani fino al 9 luglio 2021 nella sede ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Unadi formazioneper ladi genere rivolta apoliticia Roma “Femministi! – Laboratorio per un altro genere di”, promossa e sostenuta da +Europa con i fondi del 2×1000 e partecipata, per ora, anche da PD, Azione, Verdi, Volt, Italia Viva, M5S e Lista Sala. L’iniziativa fa seguito alla prima esperienza varata lo scorso anno da +Europa, dal titolo “Prime Donne”, che aveva formato 23 aspiranti leader politiche. Il primo ciclo di due lezioni si terrà a Roma a partire da domani fino al 9 luglio 2021 nella sede ...

