Napoli-Milan è duello: le due big di Serie A si contendono Gudmundsson

Napoli-Milan è duello. Le due big di Serie A si contendono Gudmundsson, il Napoli si prepara al restyling della fascia sinistra e il Milan è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CRF_Tunico : @CampeonatoItal1 Milan: Maldini Inter: Zanetti Juventus: Del Piero Lazio: Nedved Roma: Totti Napoli: Hamsik - jumpyalpaca : DeLaurentiis afferma che il Napoli dovrà vendere più di un big e che la situazione del calcio italiano è disperata… - Angelredblack1 : @cmdotcom Come con #KaioJorge. È Milan vs Napoli, anche se credo che voglia giocare la Champions League. - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, sfida al #Napoli per la fascia sinistra: sondaggio per #Gudmundsson - cn1926it : #Gudmundsson, sfida #NapoliMilan: per i rossoneri è l’alternativa a Theo -