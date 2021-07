Advertising

sportli26181512 : Napoli, Mertens festeggia le 100 presenze con il Belgio: Il centravanti ha ringraziato la federazione per averlo om… - Barbato_Gabriel : @filippocrudo @isolanomedio @MaxNerozzi @AntonioCorsa @mirkonicolino Questo era tutti da vedere visto che Mertens f… - erdryck : @Torrenapoli1 dalle parole di ADL si capisce che giocoforza cederemo x sistemare i conti…ad oggi i calciatori più “… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Il Mattino – Il Napoli pensa alla cessione di Mertens: il belga fa… - lillydessi : FOTO - 'Molto orgoglioso! Grazie Belgio', Mertens festeggia le 100 presenze in nazionale - Tutto Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens

- Dries, arrivato anell'estate del 2013 per ricoprire il ruolo di attaccante esterno ma diventato, poi, anche un bomber d'area, ha festeggiato, in occaisone della gara con il ...Per i betting analyst, riporta Agipronews, a partire con i favori del pronostico è l'attaccante italiano, con una sua rete in quota a 2,40 contro il 4,75 riservato a quello del, poi, ...Il centravanti ha ringraziato la federazione per averlo omaggiato dopo il traguardo raggiunto in occasione della sfida al Portogallo ...Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa, per presentare il progetto del club partenopeo.