Napoli, fulmine a ciel sereno: "Operazione vicina alla chiusura, le cifre" (Di giovedì 1 luglio 2021) Si avvicenda la cessione di Mario Rui dal Napoli al Galatasaray. La società di De Laurentiis ha trovato l'intesa economica coi turchi. Nuovo addio si profila in casa Napoli. Probabilmente il settore difensivo sarà quello che vedrà maggiori trasformazioni e cambiamenti. Il 30 giugno è giunto e il rinnovo di Maksimovic e Hysaj non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

