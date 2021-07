Napoli alla ricerca di un vice Meret: l'Atalanta propone Sportiello, ma serve cedere prima Ospina (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai e esperto di mercato. Si è concentrato sulle trattative già imbastite dal Napoli, sia in uscita che in entrata, analizzando anche la situazione tra i pali azzurri. “Il Napoli deve prima liberare un posto per il portiere, cedendo Ospina. L’Atalanta si è ritirata dalla corsa dopo aver preso Musso. Si segue Sepe nel caso dovesse saltare la trattativa con l’Inter, e si segue Vaclik, portiere della Repubblica Ceca, che si è appena svincolato dal Sevilla. La stessa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai e esperto di mercato. Si è concentrato sulle trattative già imbastite dal, sia in uscita che in entrata, analizzando anche la situazione tra i pali azzurri. “Ildeveliberare un posto per il portiere, cedendo. L’si è ritirata dcorsa dopo aver preso Musso. Si segue Sepe nel caso dovesse saltare la trattativa con l’Inter, e si segue Vaclik, portiere della Repubblica Ceca, che si è appena svincolato dal Sevilla. La stessa ...

