Nancy Pelosi nomina la repubblicana Cheney nella commissione sull'assalto a Capitol Hill (Di giovedì 1 luglio 2021) La portavoce della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha nominato la rappresentante repubblicana Liz Cheney a far parte della commissione ristretta che indagherà sull'attacco al Campidoglio ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 luglio 2021) La portavoce della Camera dei Rappresentanti,, hato la rappresentanteLiza far parte dellaristretta che indagherà'attacco al Campidoglio ...

Advertising

globalistIT : - __reinventlove : C’è un* scammer che si finge Nancy pelosi e da mesi mi manda 4-5 mail al giorno chiedendo soldi e per qualche motiv… - daniloraineri : @thehill @SpeakerPelosi spero capiate il toscano letterario . io sono davvero basito circa quanto dice questa perso… - daniloraineri : io trovo aberrante nancy pelosi possa essere presidente della camera . odia la storia arte e cultura americana . e… - amenoklean : dei #BLM per far cadere Trump era ineluttibile, e il povero poliziotto è stato condannato per calmare i fascisti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Pelosi Nancy Pelosi nomina la repubblicana Cheney nella commissione sull'assalto a Capitol Hill La portavoce della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha nominato la rappresentante repubblicana Liz Cheney a far parte della commissione ristretta che indagherà sull'attacco al Campidoglio dello scorso 6 gennaio ad opera dei sostenitori ...

Biden e le due strade per le infrastrutture Nancy Pelosi, speaker della Camera, e Schumer, leader al Senato, hanno ambedue reiterato l'importanza delle infrastrutture umane senza nascondere la loro delusione. Biden ha reiterato anche lui la ...

Tim Cook chiama Nancy Pelosi per fare lobbying contro la nuova legge antitrust Mashable Italia Nancy Pelosi nomina la repubblicana Cheney nella commissione sull'assalto a Capitol Hill La Cheney, recentemente, è stata scaricata dalla leadership del partito per le sue dure critiche all'ex presidente Trump ...

Usa, una commissione speciale indagherà su assalto al Congresso La Camera bassa del Congresso degli Stati Uniti ha approvato la creazione di una commissione speciale sull'assalto a Capitol Hill guidato dai sostenitori di Donald Trump il 6 gennaio. In precedenza i ...

La portavoce della Camera dei Rappresentanti,, ha nominato la rappresentante repubblicana Liz Cheney a far parte della commissione ristretta che indagherà sull'attacco al Campidoglio dello scorso 6 gennaio ad opera dei sostenitori ..., speaker della Camera, e Schumer, leader al Senato, hanno ambedue reiterato l'importanza delle infrastrutture umane senza nascondere la loro delusione. Biden ha reiterato anche lui la ...La Cheney, recentemente, è stata scaricata dalla leadership del partito per le sue dure critiche all'ex presidente Trump ...La Camera bassa del Congresso degli Stati Uniti ha approvato la creazione di una commissione speciale sull'assalto a Capitol Hill guidato dai sostenitori di Donald Trump il 6 gennaio. In precedenza i ...