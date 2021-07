Musica “Neapolitan contamination” | Napoli nel mondo e il mondo a Napoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Musica Neapolitan

Il Mattino

... considerati gli innovatori della tradizione jazz - funk della città, eredi di quel "...semantico che dunque che non c'entra nulla con lo spirito libero e allegro della nostra. Abbiamo ...... il 25 giugno dalle ore 19.30 alle 23.00, concerto alle ore 21.00 dei Neaco' "Contamination" , sette musicisti proporranno un repertorio che attinge dallatradizionale partenopea ...POZZUOLI – L’appuntamento è per sabato 3 luglio alle 21:00 Quartieri Jazz New Quartet in concerto nella splendida location dell’Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino.. La band partenopea oltr ...Alle Terme Stufe di Nerone, si terrà la rassegna 'Teatro alla deriva'. Dal primo luglio a due passi da Napoli.