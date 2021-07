Musica: 'Kiss me again' di Allevi diventa un videoclip (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Il nuovo singolo 'Kiss me again' per pianoforte solo di Giovanni Allevi diventa un videoclip. Il singolo, con la coreografia di Damiano Artale interpretata dai due ballerini del Teatro alla Scala di Milano Virna Toppi e Gioacchino Starace, racconta una storia d'amore sofferta che si risolve grazie alla Musica in un tenero romantico bacio. Prodotto da Twister Film in qualità cinematografica, il videoclip porta la firma del giovane regista Simone Valentini ed è stato è stato sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission e dalla Regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Il nuovo singolo 'me' per pianoforte solo di Giovanniun. Il singolo, con la coreografia di Damiano Artale interpretata dai due ballerini del Teatro alla Scala di Milano Virna Toppi e Gioacchino Starace, racconta una storia d'amore sofferta che si risolve grazie allain un tenero romantico bacio. Prodotto da Twister Film in qualità cinematografica, ilporta la firma del giovane regista Simone Valentini ed è stato è stato sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission e dalla Regione ...

Advertising

TV7Benevento : Musica: 'Kiss me again' di Allevi diventa un videoclip (2)... - TV7Benevento : Musica: 'Kiss me again' di Allevi diventa un videoclip... - SkyTG24 : Allevi, 'Kiss Me Again' diventa un videoclip interpretato da 2 primi ballerini della Scala - lillydessi : Giovanni Allevi, tra musica e danza: il video in anteprima di «Kiss me again» - radiokemonia : Stai ascoltando: Jason Donovan-Sealed With A Kiss La musica anni 80 solo su -