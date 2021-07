Music For Uncertain Times, il progetto inedito che fa dialogare la musica con il patrimonio culturale (Di giovedì 1 luglio 2021) Musica e architettura protagoniste di un dialogo unico e meraviglioso: sono loro le protagoniste di Music For Uncertain Times, un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. scritto da Andrea Lai e diretto da Francesco Coppola, M4UT si compone di tre performance inedite ed esclusive di artisti di spicco del panorama Musicale italiano, in alcuni dei luoghi più magici e rappresentativi del patrimonio culturale del nostro paese. Così capita che Francesca Michielin e Vasco Brondi dialoghino in Musica con il ... Leggi su funweek (Di giovedì 1 luglio 2021)a e architettura protagoniste di un dialogo unico e meraviglioso: sono loro le protagoniste diFor, undel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. scritto da Andrea Lai e diretto da Francesco Coppola, M4UT si compone di tre performance inedite ed esclusive di artisti di spicco del panoramaale italiano, in alcuni dei luoghi più magici e rappresentativi deldel nostro paese. Così capita che Francesca Michielin e Vasco Brondi dialoghino ina con il ...

Advertising

delighcand : RT @dksmtw: Vote D.O. di Soompi - dksmtw : Vote D.O. di Soompi - harasimiuk33 : RT @CristianMarcia1: XX edition of the International Music Academy of Cagliari . Great success for « LE NOTTI MUSICALI » in the Auditorium… - bbourgeois47 : RT @CristianMarcia1: XX edition of the International Music Academy of Cagliari . Great success for « LE NOTTI MUSICALI » in the Auditorium… - LineaCondivisa : ?? FESTA D'ESTATE ?? Vi aspettiamo lunedì 12 luglio a partire dalle ore 18.30 ospiti negli spazi di MUSIC FOR PEACE C… -

Ultime Notizie dalla rete : Music For Tutti gli eventi a Grado Luglio 2021 ... Black Water Music , concerto all'alba (alle ore 5.30), di fronte al mare della scenografica Diga ... Aretha Franklin con lo show: Respect " a night for Aretha . Mercoledì 21 , alle 19.30, nel parco ...

Il rock di Pino Scotto in un nuovo Il 20 Aprile 2018 esce "Eye for an Eye", il suo ottavo album di inediti, il primo album contenente esclusivamente brani cantati in inglese. www.pinoscotto.it TAGS DOG EAT DOG" Nadir Music nuovo video ...

'Music For Uncertain Times', musica italiana e arte oltre i confini Revenews iron Maiden: la band potrebbe annunciare il nuovo album a breve E la band sarà impegnata nel 2022 tra Concerti e Music Festival. Gli Iron Maiden potrebbero infatti comunicare i dettagli dell'album nel giro di pochi giorni. Loudwire ha raccolto molti indizi in ...

Colapesce e Dimartino con Ornella Vanoni, 'Toy Boy' ROMA, 01 LUG - . Colapesce e Dimartino, la coppia di cantautori rivelazione dell'anno, tornano con un nuovo sorprendente brano dal titolo "Toy Boy" (42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondiali ...

... Black Water, concerto all'alba (alle ore 5.30), di fronte al mare della scenografica Diga ... Aretha Franklin con lo show: Respect " a nightAretha . Mercoledì 21 , alle 19.30, nel parco ...Il 20 Aprile 2018 esce "Eyean Eye", il suo ottavo album di inediti, il primo album contenente esclusivamente brani cantati in inglese. www.pinoscotto.it TAGS DOG EAT DOG" Nadirnuovo video ...E la band sarà impegnata nel 2022 tra Concerti e Music Festival. Gli Iron Maiden potrebbero infatti comunicare i dettagli dell'album nel giro di pochi giorni. Loudwire ha raccolto molti indizi in ...ROMA, 01 LUG - . Colapesce e Dimartino, la coppia di cantautori rivelazione dell'anno, tornano con un nuovo sorprendente brano dal titolo "Toy Boy" (42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondiali ...