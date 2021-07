**Musei: Franceschini, 'nasce la Fondazione Mont'e Prama, sarà la nuova casa dei Giganti'** (2) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Organi della Fondazione sono il presidente, nominato dal ministero della cultura d'intesa con la Regione Sardegna, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Scientifico, l'Organo di revisione. Il Cda della nuova Fondazione è presieduto da Anthony Muroni e composto da Paolo Fresu e Patricia Olivo (segretario regionale Mic) in rappresentanza del MiC, da Andrea Abis (sindaco di Cabras) e da due rappresentanti della Regione Sardegna: Efisio Trincas (medico, ex sindaco) e Graziella Pinna (insegnante). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Organi dellasono il presidente, nominato dal ministero della cultura d'intesa con la Regione Sardegna, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Scientifico, l'Organo di revisione. Il Cda dellaè presieduto da Anthony Muroni e composto da Paolo Fresu e Patricia Olivo (segretario regionale Mic) in rappresentanza del MiC, da Andrea Abis (sindaco di Cabras) e da due rappresentanti della Regione Sardegna: Efisio Trincas (medico, ex sindaco) e Graziella Pinna (insegnante).

