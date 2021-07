Mourinho e la battuta su Xhaka | altro indizio di mercato?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Joséa Talk Sport: “In semifinale Italia-Spagna ed Inghilterra-Danimarca. L’assenza dipesa” José, come lui stesso ha confermato, domani volerà in Italia per dare lo start alla sua esperienza come nuovo allenatore della Roma. Da commentatore dell’Europeo per l’emittente inglese ‘Talk Sport’ ha fatto le sue previsioni per quelle che saranno le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho battuta

SerieANews

Infine unasulla Roma che verrà: "Siamo tutti gasati, perché non vediamo l'ora di dimostrare aquanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere ......ha parlato della sua grande voglia di lavorare con: 'È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l'ora di cominciare'. Una...– Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino: “Il lavoro principale di Pinto è quello di vendere gli esuberi, pe ...Un soprannome nato nel caso al suo arrivo al Chelsea: da allora Mourinho fa rima con Special One, dimostrando di esserlo.