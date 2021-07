Mourinho: "Contro il Belgio tifo Italia, altrimenti domani a Roma mi uccidono" (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma - Ancora poche ore, poi la Roma potrà abbracciare il suo nuovo tecnico. José Mourinho è pronto a volare nella capitale per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. In attesa dello sbarco,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021)- Ancora poche ore, poi lapotrà abbracciare il suo nuovo tecnico. Joséè pronto a volare nella capitale per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. In attesa dello sbarco,...

Advertising

PepeElGauchito : @Daje77 Mourinho contro Sarri. Da anni a Roma non si vedeva una sfida tra allenatori così avvincente. - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Variante Delta, i medici del Lazio contro Mourinho: 'È stato in Inghilterra ora deve fare quarantena' #AsRoma - LAROMA24 : Variante Delta, i medici del Lazio contro Mourinho: 'È stato in Inghilterra ora deve fare quarantena' #AsRoma - infoitsport : Variante Delta, medici di Roma contro Mourinho: esplode il caso - forzaroma : #Mourinho: “Contro il Belgio tifo Italia, altrimenti domani a Roma mi uccidono” #ASRoma #EURO2020 -