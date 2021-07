Motor Valley Fest 2021 - Al via il festival del motori | la Via Emilia è pronta alle sfide del futuro

(Di giovedì 1 luglio 2021) ufficialmente partita la terza edizione del, l'appuntamento dedicato all'automobile a 360 gradi che fino al 4 luglio vedrà la città di Modena al centro delle attenzioni di tutto il mondo. Per inaugurare ilival è stato organizzato un convegno che ha visto la partecipazione non solo dei rappresentanti istituzionali, ma anche dei grandi protagonisti di un distretto riconosciuto a livello mondiale come un vero e proprio scrigno di eccellenze, passioni, competenze ed emozioni legatequattro ruote. Bastano pochi nomi, come Ferrari, Maserati, Dallara, Lamborghini e ...

Advertising

Motor1italia : ???? @Ferrari 296 GTB, la prima ibrida V6 vi aspetta al Motor Valley Fest 2021.Sono previsti convegni speciali, attiv… - horottoilvetro : RT @emiliaromagnago: Motor Valley Fest: la rassegna “veste” la città #emiliaromagna - emiliaromagnago : Motor Valley Fest: la rassegna “veste” la città #emiliaromagna - 1italiano1 : Tlc, filiera fondamentale nello sviluppo di servizi 5G. '5G Innovazione' nella tavola rotonda al Motor Valley Fest… - ansa_tecnologia : Tlc, filiera fondamentale nello sviluppo di servizi 5G. '5G Innovazione' nella tavola rotonda al Motor Valley Fest… -

Ultime Notizie dalla rete : Motor Valley

Inizia ilFest, il festival diffuso dedicato alla terra dei motori che si svolge a Modena da giovedì 1 a domenica 4 luglio, la città si fa bella per ospitare la terza edizione della ...Una Maserati Levante Trofeo Fuoriserie Edition per Massimo Bottura : due eccellenze assolute per Modena. Ecco il comunicato ufficiale Contenuti speciali Leggi ora: tutte le news MaseratiUn convegno ha dato il via alla terza edizione dell’appuntamento dedicato all’automobilismo, al motorsport e al design ...Old But G-Old è uno degli appuntamenti di spicco del Motor Valley Fest e andrà in scena dal 2 al 4 luglio. Un viaggio emozionante per […] ...