Mostre | La mostra dell’Inda | ‘Orestea’ atto secondo | al Palazzo Greco di Siracusa

La fondazione Inda, l'Istituto nazionale del Dramma antico, ha inaugurato al Palazzo Greco di Siracusa la mostra 'Orestea' atto secondo, una esposizione multimediale curata da Marina Valensise, con la supervisione del regista Davide Livermore, nata in occasione del centenario della messa in scena delle 'Coefore' di Eschilo, che avvenne nel 1921 con la direzione artistica di Ettore Romagnoli, le scene e i costumi di Duilio Cambellotti, le musiche e i cori di Giuseppe Mulè. A partire dalla raccolta di fotografie inedite di Angelo Maltese e grazie a documenti d'archivio e ...

