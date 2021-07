Morto Lorenzo Bozano, “il biondino della spider rossa” che ha sequestrato e ucciso la 13enne Milena Sutter (Di giovedì 1 luglio 2021) È Morto “il biondino della spider rossa” Lorenzo Bozano: così era stato soprannominato dalla stampa negli anni ’70, quando venne condannato all’ergastolo per la morte della 13enne Milena Sutter. Bozano la sequestrò per chiedere un riscatto da 50 milioni di lire: venne arrestato la sera stessa del ritrovamento del cadavere. Dal 2019 si trovava in semilibertà. Morto l’assassino di Milena Sutter: Lorenzo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) È“il: così era stato soprannominato dalla stampa negli anni ’70, quando venne condannato all’ergastolo per la mortela sequestrò per chiedere un riscatto da 50 milioni di lire: venne arrestato la sera stessa del ritrovamento del cadavere. Dal 2019 si trovava in semilibertà.l’assassino di...

