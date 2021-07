Morto Donald Rumsfeld ex segretario della Difesa USA

(Di giovedì 1 luglio 2021), exdegli USA, durante le presidenze di Gerald Ford e di George W. Bush, èmercoledì a Taos in New Mexico. Aveva 88 anni. La portavocefamiglia ha riferito che la causamorte è il mieloma multiplo di cui soffriva.fu l’arteficeguerra in Iraq

chedisagio : ?? È morto Donald Rumsfeld, aveva 88 anni - repubblica : Usa, è morto Donald Rumsfeld. Fu artefice della guerra all'Iraq - DobromirVasile : RT @Amos8125: Morto Donald Rumsfeld. Il Foglio in lutto. La mia giornata invece comincia benissimo. L'unico dispiacere è che ci sia voluto… - prof_cappelli : È morto Donald #Rumsfeld. Satana gli sta facendo strada. - palabritadepape : RT @GenCar5: È morto negli USA il criminale di guerra Donald #Rumsfeld, falco per antonomasia da Ford a Bush jr. Neoconservatore, padre del… -

A 88 anni è morto l'ex Segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld. A darne notizia è stata la famiglia: "È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Donald Rumsfeld, statista americano e devoto marito, padre, nonno e bisnonno. A 88 anni, è circondato dalla famiglia nel suo amato Taos, New Mexico".