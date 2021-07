Mortalità infantile, nel Mezzogiorno è strage di bimbi: “Il 48% dei decessi avviene al Sud” (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug — L’Italia ha il tasso di Mortalità infantile tra i più bassi del mondo — inferiore anche a Francia, Germania e Regno Unito — ma a livello territoriale si presenta drammaticamente spaccata in due. Nel Sud allarme Mortalità infantile Secondo i dati diffusi dall’Istat e ripresi dalla Società italiana di pediatria (Sip) un bambino nato nel Mezzogiorno ha un rischio di morire nel primo anno di vita maggiore del 50% rispetto a un bimbo del Nord. Spiega Mario de Curtis, già ordinario di Pediatria dell’Università La Sapienza nonché Direttore dell’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug — L’Italia ha il tasso ditra i più bassi del mondo — inferiore anche a Francia, Germania e Regno Unito — ma a livello territoriale si presenta drammaticamente spaccata in due. Nel Sud allarmeSecondo i dati diffusi dall’Istat e ripresi dalla Società italiana di pediatria (Sip) un bambino nato nelha un rischio di morire nel primo anno di vita maggiore del 50% rispetto a un bimbo del Nord. Spiega Mario de Curtis, già ordinario di Pediatria dell’Università La Sapienza nonché Direttore dell’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ...

