Monreale | Luigi Marulli al comando della polizia municipale per un altro anno

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 1 luglio 2021)sarà Comandanteper un. La conferma arriva dal sindaco, come si legge da una delibera pubblicata stamani sull’Albo pretorio comunale. Il sindaco di, Alberto Arcidiacono, ha proceduto alla proroga per undell’incarico acome Comandante di. “Il Comune di– si legge tra le righe dell’atto – dato lo stato di dissesto, per la mancata approvazione del ...