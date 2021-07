Molti stati hanno chiesto alla Commissione Ue di vietare l’allevamento di animali da pelliccia (Di giovedì 1 luglio 2021) Attivisti contro l’allevamento di animali da pelliccia durante la pandemia (foto: Ipa)Una coalizione di paesi guidata da Austria e Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione europea di vietare l’allevamento di animali da pelliccia su tutto il territorio dell’Unione. La proposta, inviata in una nota durante l’ultimo Consiglio dei ministri dell’agricoltura europei, ha già ottenuto il sostegno di Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, Polonia, Bulgaria, Irlanda e Slovacchia. Tuttavia, altri paesi hanno espresso ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) Attivisti controdidadurante la pandemia (foto: Ipa)Una coalizione di paesi guidata da Austria e Paesi Bassi haeuropea dididasu tutto il territorio dell’Unione. La proposta, inviata in una nota durante l’ultimo Consiglio dei ministri dell’agricoltura europei, ha già ottenuto il sostegno di Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, Polonia, Bulgaria, Irlanda e Slovacchia. Tuttavia, altri paesiespresso ...

Advertising

GaviniGiovanni : @vonderleyen @antoniocostapm @2021PortugalEU Ursula von der Leyen: Obrigada @antoniocostapm ! Il duro lavoro e il s… - Dana86_ : @Zoth2021 La componente religiosa come dicono molti non c’entra. Sarebbero stati un problema maggiore addirittura i… - FedericoZincone : @therecount ISRAELE E STATI UNITI ALLEATI E RESPONSABILI DELLA DESTABILIZZAZIONE POLITICA SOCIALE ,ECONOMICA E MILI… - AZI_ILJ : @HoUnNomeCorto Non riusciranno mai più a creare tutto questo. Non so se sia dipeso dal momento storico o cosa ma qu… - mariamworldart : RT @fulvio_oscar: L'Europa Unita non esiste più. Germania, Olanda NON sono Stato\Nazione ma Land Tutti gli STATI, compreso Italia sono di f… -