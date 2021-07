Miwa Energia | annunciato il primo colpo | squadra affidata ad Adolfo Parrillo

Advertising

ilvaglio1 : Basket, Benevento: Parrillo nuovo coach di Miwa Energia #MiwaEnergiaCestisticaBenevento #coach #parrillo… - anteprima24 : ** Miwa Energia, annunciato il primo colpo: squadra affidata ad ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Miwa Energia

anteprima24.it

Benevento . Dopo la sconfitta nella semifinale play off contro Salerno laCestistica Benevento non ha perso tempo. La società guidata dalla famiglia Zullo ha subito dato mandato al direttore generale Bruno Annecchiarico di programmare la prossima stagione. Il ...Benevento . Termina con una vittoria la stagione dellaCestistica Benevento. I ragazzi di Coach Annecchiaricohanno sfoderato ieri sera una prestazione d'orgoglio e hanno portato a casa una vittoria tanto inutile dal punto di vista del ...Parrillo ha già allenato a Benevento diverse stagioni fa guidando sia Meomartini che Magic Team e nella prossima stagione avrà il compito di tener ben salda la Serie C Gold conquistata nel 2020. “Le p ...Nelle ultime dieci sfide di Serie A TIM tra due squadre neopromosse, la squadra di casa ha perso soltanto in un'occasione (Benevento-Spezia... In diretta streaming dal PalaParente di Benevento la sfid ...