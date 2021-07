Mise, progetto di decarbonizzazione per industrie +Rpt + (Di giovedì 1 luglio 2021) Alla presenza dei ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Cingolani e Stefano Patuanelli è stato presentato oggi al Mise il progetto di decarbonizzazione elaborato e redatto per le associazioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Alla presenza dei ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Cingolani e Stefano Patuanelli è stato presentato oggi alildielaborato e redatto per le associazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mise progetto Mise, progetto di decarbonizzazione per industrie +Rpt + Alla presenza dei ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Cingolani e Stefano Patuanelli è stato presentato oggi al Mise il progetto di decarbonizzazione elaborato e redatto per le associazioni di categoria da Boston Consulting Group. Lo studio analizza i trend e i costi relativi agli investimenti in una pluralità ...

Ampliamento, Kronospan ora chiede una proroga: «Sei mesi in più per l’autorizzazione» La richiesta alla Regione dell’ad Massimo Cenedella: «Dobbiamo adempiere alle prescrizioni» Trieste ha accolto l’istanza dell’azienda, decisione entro il 10 gennaio. Soddisfatto il comitato Abc ...

