Mirante saluta la Roma: "Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia' (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma - Antonio Mirante saluta la Roma . Il contratto del portiere è scaduto e, dopo tre anni, non è più un calciatore giallorosso. Questo il messaggio che ha voluto dare ai tifosi su Instagram : "Ho ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021)- Antoniola. Il contratto del portiere è scaduto e, dopo tre anni, non è più un calciatore giallorosso. Questo il messaggio che ha volutoai tifosi su Instagram : "Ho ...

